DDL SICUREZZA: DAVANTI ALLA PREFETTURA DI LECCO LA PROTESTA DI CENTO PERSONE

LECCO – Ieri sera, venerdì 17 gennaio, un centinaio di persone hanno risposto all’appello della Rete contro il Ddl Sicurezza “A pieno regime”, protestando pacificamente davanti alla Prefettura di Lecco, in contemporanea alla mobilitazione “100mila luci contro il buio del regime” con la fiaccolata a Roma davanti al Senato e nelle altre città davanti alle Prefetture. A Lecco hanno aderito Anpi, Cgil, Emergency, Legambiente, Comitato Stop al Genocidio e Sinistra Italiana.

“Con questa manifestazione si è voluto ribadire la volontà di mantenere aperto uno spazio concreto che ribalti la narrazione dominante che l’attacco alla democrazia, ai diritti, alla libertà sia un passaggio storico ineluttabile – spiegano l’Anpi – Nel nostro Paese ci troviamo di fronte a un governo che è uno dei principali interpreti a livello internazionale del superamento in termini autoritari dello stato di diritto: intendiamo contrastare questa logica a partire dai territori, dai luoghi di lavoro e della formazione, dai tanti presidi di lotta che costellano il Paese. Lo facciamo guardando ad altri percorsi di lotta contro le leggi di questo governo, dal DDL Bernini al DDL Valditara, passando per il contrasto alla legge sull’autonomia differenziata e alla stagione referendaria che si aprirà in primavera”.

“L’opposizione a questo provvedimento deve coinvolgere anche gli amministratori locali delle forze politiche che hanno dichiarato di voler contrastare il Ddl Sicurezza: questo significa assumersi la responsabilità di disobbedire all’istituzione di ‘zone rosse’ nelle nostre città, che sono la forma più becera, classista e razzista di trasformare i diritti in privilegi”, dice ancora l’Anpi.

Ci saranno altre manifestazioni. Come nel weekend di metà febbraio (14-15) in tutto il Paese con al centro diversi temi, tra i quali quello di contrastare le ‘zone rosse’. Il 3, 4 e 5 febbraio verrà fatta una carovana a Bruxelles. Una rappresentanza della Rete Nazionale No Ddl Sicurezza promuoverà un evento pubblico e una conferenza stampa dentro il Parlamento europeo per portare la discussione a un livello superiore. Infine viene rilanciata la mobilitazione a Roma nel giorno dell’approvazione del Ddl. “Quella giornata non sarà solo un punto di arrivo, ma anche il punto di partenza per un nuovo percorso per la democrazia”, conclude la rete No al DDI Sicurezza ‘A pieno regime’.