DE GASPERI: UNA MESSA IN OCCASIONE DEI 70 ANNI DALLA SCOMPARSA

LECCO – Nel settantesimo anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi, lunedì 19 agosto alle 18 verrà celebrata una messa al Santuario Nostra Signora della Vittoria a Lecco per ricordare il grande statista.

L’iniziativa è svolta in collaborazione con la Fondazione De Gasperi che lo stesso giorno celebrerà una messa alle 11 presso la basilica di San Lorenzo fuori le Mura a Roma e ha sollecitato, vista la solennità dell’anniversario, di ripetere il ricordo in ogni provincia. A Lecco l’iniziativa viene promossa dalle associazioni culturali ereditarie della tradizione dell’impegno dei cattolici in politica, ovvero l’associazione “I Popolari” e l’associazione “Libertà e Democrazia”, guidate rispettivamente da Bruno Manzini e da Cesare Valsecchi.

Tra i promotori dell’iniziativa anche il lecchese Carlo Secchi, già parlamentare italiano e europeo, che fa parte della Fondazione De Gasperi. Naturalmente, la Santa Messa è aperta a tutti coloro che, nella preghiera, vorranno ricordare un grande politico, ma anche e soprattutto un coerente credente.