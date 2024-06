GALBIATE, DECEDUTA LA 69ENNE INVESTITA. INDIVIDUATO IL “PIRATA”

GALBIATE – È deceduta oggi, mercoledì, Luisa Spreafico investita lunedì mattina a Galbiate e lasciata senza soccorso a terra, finché non era stata notata ed erano intervenuti i sanitari. Non si era mai ripresa e una volta ricoverata in Rianimazione all’ospedale ‘Alessandro Manzoni’ di Lecco purtroppo non vi è stato nulla da fare: oggi ne è stato dichiarato il decesso.

Intanto le immediate indagini sull’investitore, fuggito senza prestare aiuto alla donna travolta, avrebbe già portato all’individuazione del “pirata della strada” da parte della della Polizia Locale di Galbiate in collaborazione con i Carabinieri di Olginate. Per lui l’accusa di omicidio stradale.

Luisa Spreafico aveva 69 anni e risiedeva a Malgrate. Volontaria in parrocchia, era sposata e madre di tre figli.

RedCro