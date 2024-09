DECORO NEI CIMITERI. FORZA ITALIA: “GARANTIAMO DIGNITÀ AI VIVI E AI MORTI”

Sul decoro della città abbiamo già detto, sulla invivibilità della città pure ma ci tocca intervenire pure per chiedere dignità per i nostri morti.

La situazione dei cimiteri cittadini rispecchia tutto quello che stiamo vedendo in città: mancanza di decoro totale.

Quando si subisce il lutto di una persona cara, oltre al dolore, ci si scontra con tutte le pratiche burocratiche e la gestione del funerale e della sepoltura.

Portare un proprio caro ad uno dei cimiteri comunali di Lecco costa 3000 euro per una tomba, 2900 per un colombaro e 980 per l’ossario oltre ovviamente ai costi delle società di onoranze funebri e tutto il resto…

Quando poi vai a trovare il tuo congiunto al cimitero ti viene da piangere e non solo per la commozione del distacco ma perché c’è nei cimiteri un tale stato di trascuratezza che non si era mai visto.

Il Comune che dovrebbe provvedere in parte in proprio e in parte attraverso società a cui ha affidato appalto (e che dovrebbe essere magari controllata…), non fa nulla e gli effetti sono ben visibili.

Nei cimiteri poi dove ci sono colombari e ossari che si raggiungono attraverso le scale c’è una sporcizia indescrivibile.

Forza Italia chiede che venga garantito il rispetto dei vivi e dei morti e che si provveda a manutenere e a garantire il decoro dei luoghi di sepoltura.

Angela Fortino

Segretario Cittadino Forza Italia Lecco