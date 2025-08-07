DEGRADO AL PARCO V ALPINI: SPORCIZIA E UN PALO CON CAVI SCOPERTI

Sono passate due settimane esatte dall’evento calamitoso del 24 luglio, ma il Parco V Alpini è ancora in una situazione di forte degrado. Rami spezzati, materiali da riporto abbandonati, sporcizia ovunque e – fatto ancora più grave – un palo dell’illuminazione con fili scoperti, pericoloso per chiunque si trovi a passare come testimoniano le foto scattate.

Su segnalazione dei residenti, ho effettuato un sopralluogo per verificare di persona lo stato del parco e portare la mia vicinanza ai residenti colpiti dai danni del maltempo. Purtroppo ho trovato conferma di quanto mi era stato riferito: i cittadini sono stanchi e arrabbiati. Il parco è frequentatissimo, soprattutto da famiglie e ragazzi, ed è inaccettabile lasciarlo in queste condizioni per così tanto tempo.

Non basta fare un giro con il comandante della Polizia Locale per dire di aver a cuore la cura della zona del Villaggio. Servono interventi concreti e immediati.

La cura del territorio parte proprio dall’ascolto dei cittadini e dalla manutenzione dei luoghi che vivono ogni giorno. Il Parco V Alpini non può diventare l’ennesimo simbolo dell’abbandono. Chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire subito, con rispetto verso chi ama e vive questa città.

Lecco merita attenzione vera, non solo passerelle.

Carlo Piazza

Candidato sindaco Lega Lombarda – Salvini Premier