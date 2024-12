DELEGATI DI LECCO AL CONGRESSO REGIONALE DELLA LEGA, ELETTO ROMEO

Nel corso dei lavori sono state ribadite le priorità della Lega per la Lombardia: “Sostegno alle imprese, potenziamento del sistema sanitario, autonomia regionale e valorizzazione dell’identità territoriale”.

“La nostra partecipazione testimonia l’impegno per un’azione politica concreta e vicina alle esigenze dei cittadini – ha dichiarato il segretario provinciale Daniele Butti -, occorre lavorare per il futuro del territorio in modo compatto e coeso. La candidatura unica del senatore Massimiliano Romeo rappresenta questa compattezza ed una saggezza della comunità militante che continua a sostenere la scelta di un movimento nazionale, ma fortemente radicato sul territorio evidentemente utile per la Lombardia. I problemi che potrebbero sorgere saranno superati con il dialogo per una visione d’insieme ed il neo segretario Romeo (nella foto a fondo pagina) potrà, con una squadra che coinvolga tutti i territori, fare sintesi e un grande lavoro”.

RedPol