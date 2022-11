MILANO – Si è conclusa la missione della delegazione del Consiglio regionale della Lombardia e dell’ANCI Lombardia a Bruxelles per presentare i contenuti dei dossier 2 “Ambiente e Territorio” e 3 “Ambiente e Mobilità” elaborati all’interno del progetto Europa Lombardia Enti Locali 21-27.

“L’occasione è stata utile anche per un briefing con l’onorevole Isabella Tovaglieri sui meccanismi di bandi per aziende e Comuni, e l’occasione di incrociare la delegazione di Fiera Milano spa che ci ha illustrato la sua futura programmazione nel suo nuovo ufficio presso Casa Lombardia a Bruxelles – le parole del consigliere regionale della Lega, Mauro Piazza – La due giorni si è conclusa con le sessioni di approfondimento sui temi della rigenerazione urbana, dei trasporti e della sostenibilità in ambito territoriale e dei programmi europei per la performance energetica degli edifici. Si tratta di saper cogliere le opportunità offerte dai fondi strutturali previsti dalla normale programmazione pluriennale per gli Enti Locali lombardi. Regione Lombardia procede nella direzione di sostenere soprattutto i piccoli Comuni nel riuscire a risolvere le problematiche nate troppo spesso da regolamenti e direttive che mal si conciliano con le nostre peculiarità orografiche”.