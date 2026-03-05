DELPINI A OGGIONO PER LA VIA CRUCIS ZONALE: GRANDE PARTECIPAZIONE

OGGIONO – La Via Crucis che si è svolta ieri sera ad Oggiono ha trasformato il centro cittadino in un grande cammino di preghiera condivisa. Migliaia di persone hanno raggiunto il paese per partecipare al rito guidato dall’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, confermando quanto questo appuntamento sia ormai radicato nel percorso quaresimale della Zona Pastorale di Lecco.

Fin dal ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Eufemia era evidente la partecipazione straordinaria: gruppi provenienti dalle parrocchie del territorio, famiglie, giovani e anziani hanno riempito le vie del centro, seguendo il percorso illuminato dalle fiaccole e accompagnato dai canti. L’atmosfera, intensa e silenziosa, ha dato al rito un carattere particolarmente suggestivo.

Nel suo intervento conclusivo, pronunciato in piazza Alta, l’Arcivescovo Delpini ha affrontato anche temi molto sentiti, soffermandosi sul disagio che colpisce tanti ragazzi e ragazze, spesso schiacciati da modelli irrealistici e da un senso di inadeguatezza che li porta a non sentirsi “abbastanza”. Ha richiamato l’attenzione sulle ferite provocate dal body shaming e sulla fatica di riconoscersi degni di amore e capaci di affrontare le difficoltà della vita. Parole che hanno toccato profondamente i presenti, intrecciando la tradizione della Via Crucis con le fragilità del nostro tempo.

La serata si è conclusa con un lungo momento di raccoglimento, mentre la folla si disperdeva lentamente per le vie del centro. Oggiono ha vissuto un evento di grande intensità spirituale e comunitaria, confermando il valore di un appuntamento che ogni anno richiama fedeli da tutta la zona e che, anche questa volta, ha saputo unire preghiera, ascolto e attenzione alle sfide della società contemporanea.

Foto Facebook Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Oggiono e altre fonti