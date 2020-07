DERVIO – Gravissimo incidente nel pomeriggio di domenica a Dervio: l’allarme è arrivato poco dopo le quattro di pomeriggio, in codice rosso, per uno scontro tra auto e moto.

Ad avere la peggio, elitrasportato a Varese, il centauro. Quarantaquattro anni la sua età, ha riportato l’amputazione quasi totale di un piede.

Secondo le prime indiscrezioni raccolte, l’auto usciva da via Stallone per immettersi su via Fermi e probabilmente non ha visto la moto, che saliva dal lago verso la montagna. Così sarebbe avvenuto lo scontro.