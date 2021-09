DERVIO – “Credete in qualcosa con tanta forza da lanciarvi con un aereo contro un edificio a 750 chilometri all’ora?” Le parole del Michael Moore introducono la nuova piazza di Dervio dedicata all’11 settembre 2001, inaugurata questa mattina insieme al monumento che ricorda i fatti di 20 anni fa.

Niente inni né benedizioni nè tantomeno corone di fiori. “Questo non è un momento di patriottismo ma un momento di riflessione e di fratellanza tra popoli – spiega il sindaco Stefano Cassinelli -. Fratellanza tra quello statunitense e quello italiano ma più in generale tra tutti i popoli perché solo l’11 settembre morirono cittadini di 90 diverse nazioni, tra cui molti italiani a cui si aggiungono tutti i morti per gli eventi provocati in seguito agli attacchi dell’11 settembre”