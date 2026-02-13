DEUTSCHE BANK: LE OPPOSIZIONI BOCCIANO IL MODUS OPERANDI DELLA GIUNTA

LECCO – La trasformazione dell’ex sede della Deutsche Bank in piazza Garibaldi a Lecco in un albergo di lusso da 140 camere divide la politica locale. Carlo Piazza, candidato sindaco per la Lega, e Virginia Tentori, commissario cittadino di Forza Italia, bocciano il progetto presentato ieri in commissione consiliare, accusando l’amministrazione di imporre decisioni “calate dall’alto” senza garanzie per la città.

Intervengono Carlo Piazza, candidato sindaco, e Virginia Tentori, commissario cittadino di Forza Italia. I due non si oppongono allo sviluppo, ma criticano un’operazione “calata dall’alto” senza un piano complessivo e garanzie concrete. “Un intervento di questa portata ha impatti urbanistici, economici e sociali: non può essere un fatto compiuto”, sottolineano.

Il punto più critico resta la carenza di stalli auto. Per 140 camere, la legge richiede almeno 71 posti nelle vicinanze, ma il progetto prevede solo 25 interrati, definiti “simbolici e non funzionali”. Le convenzioni fuori centro appaiono vaghe, inadeguate per un’utenza di fascia alta con esigenze di accessibilità, transfer e bus turistici. “Il centro di Lecco già soffre di posti auto insufficienti: tolti quelli sul lungolago, ora si aggiungono 140 camere senza un piano serio. Così si danneggia la città, allontanando residenti e commercianti”, avvertono Piazza e Tentori. Propongono invece un silos sotterraneo in piazza Mazzini o Garibaldi, con ingresso da via Nazario Sauro, a uso pubblico, e la concessione esclusiva di piazza Affari.

Preoccupa anche l’operatività: i 22-25 posti rischiano di diventare aree di servizio per carico/scarico, impianti cucina, lavanderia e stoccaggio. “Un hotel con ristoranti genera 10-20 furgoni al giorno: senza spazi, tutto finirà sulla viabilità ordinaria”, evidenziano. Uguale allarme per i dipendenti, fino a 100: “Dove parcheggeranno? Verranno tutti in bus? Troveranno casa in centro?”. Citano l’ex Vellutificio Redaelli di Rancio come monito: “Non vogliamo un altro caso in centro, con infrastrutture inadeguate scoperte dopo l’approvazione”.

Chiedono quindi un onere di urbanizzazione vincolante per un parcheggio multipiano interrato in piazza Garibaldi-Mazzini, “parcheggi veri, patrimonio della città”.

Sul tema interviene anche ‘Orizzonte per Lecco’. “Ieri in commissione, evitando in extremis la figuraccia istituzionale di presentarlo prima alla stampa che al Consiglio Comunale, è stato reso noto il progetto del nuovo albergo in centro, nella ex-sede della BPL. Ancora una volta con il solito stile, quello del famoso ‘cambio di passo’, cioè portare all’ultimo minuto in commissione i provvedimenti importanti, cercando di minimizzare i tempi di discussione, tener nascoste il più possibile le carte, liberandosi così in fretta di quelle fastidiose perdite di tempo che sarebbero le discussioni in cui tutti i consiglieri possono esercitare responsabilmente la loro funzione di ‘consigliare’, appunto, e anche controllare”, afferma il candidato sindaco Mauro Fumagalli.

“È da tempo ormai evidente come questo sia il metodo, lo stile del ‘cambio di passo’ – continua Fumagalli -. Variante del PGT, progetto del Bione, albergo alla Deutsche, appunto, per ricordare solo i più recenti, non certo, purtroppo, gli ultimi. Sicuramente ne arriveranno altri, a sorpresa, perché ormai siamo ai fuochi d’artificio finali, dove l’annuncio, la propaganda la fa da padrona, e gli interessi veri dei cittadini, mediati dai loro rappresentanti, tutti, possono aspettare”.

“Ridateci, per favore, un ‘passo normale’, fatto di rispetto istituzionale, ascolto e dialogo vero con tutta la città, un “passo giusto, corretto” di vera capacità di governare, attento non solo agli interessi di alcuni, ma a quelli di tutti”, conclude Fumagalli.