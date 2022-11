LECCO – L’Ambito Distrettuale di Lecco, con l’Impresa Sociale Girasole e la società KCity Rigenerazione Urbana, organizza una giornata di confronto con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa e a più voci sull’abitare, nel quadro dell’importante sfida rappresentata dal primo Piano Triennale dell’Offerta di Servizi Abitativi dell’Ambito.

L’evento si chiama Di casa in casa ed è in programma per venerdì 18 novembre dalle 9 alle 16, alla sede del Politecnico di Lecco in via Previati 1/c nell’aula B0.4, Edificio 09.

Sarà organizzato in tre parti: durante la mattinata ci sarà un primo momento di plenaria, in cui si dialogherà con alcune esperienze virtuose extraterritoriali, per poi aprire uno spazio dedicato al confronto in due tavoli di lavoro, in cui il filo conduttore sarà la ‘mobilitazione’ dell’abitare sociale.

Le riflessioni emerse dai tavoli verranno riportate durante la plenaria pomeridiana a cui seguirà un approfondimento sulla rigenerazione urbana e il welfare territoriale, oltre che un’analisi di sfide e mandati del Piano Triennale per l’Ambito a cura di Sabina Panzeri, presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Lecco. L’evento sarà guidato da Kcity, un partner tecnico specializzato che riunisce competenze multidisciplinari per l’innovazione urbana e lo sviluppo integrato dei territori.

“Un’iniziativa importante, una tappa di un lavoro che l’Ambito sta portando avanti con i Comuni già da diversi mesi e che vuole coinvolgere attori e competenze differenziate, per poter rispondere in maniera integrata al bisogno relativo all’abitare sul nostro territorio”, le parole di Sabina Panzeri.

“Tra le principali sfide sociali che abbiamo dinnanzi quella dell’abitare è forse la più stimolante e importante. – ha detto Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco – Il Piano Triennale può essere l’occasione per programmare un nuovo modo di costruire e di abitare, in stretta relazione con la vita della comunità, rigenerativo per le strutture e per le persone. Investire sulle politiche abitative è la premessa necessaria per avere società inclusive e rispettose della dignità di tutte le persone”.