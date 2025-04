DI NUOVO CODE PER IL MALTEMPO SULLA LECCO-BALLABIO

LECCO – Solo due giorni fa il maltempo che sta sferzando il lecchese aveva causato le ennesime code sulla nuova Lecco-Ballabio, in particolare presso l’uscita dell’ospedale Manzoni: oggi la situazione si ripete, con gli automobilisti che segnalano le continue difficoltà di percorrenza sull’arteria che collega la Valsassina al capoluogo.

Anche a causa del parcheggio dell’ospedale, che in giornate come questa crea rallentamenti alla rotonda, il traffico è quindi bloccato e si aspetta che il meteo dia una tregua. Ovviamente, fermi in coda.

RedCro