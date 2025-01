“DIALOGHI DI PACE”, INCONTRO TRA FEDI E CULTURE SU UN MESSAGGIO UNIVERSALE

LECCO – Anche Lecco aderisce alla proposta diocesana dei “Dialoghi di Pace”, occasione di lettura e riflessione del recente messaggio di Papa Francesco per la 58esima Giornata mondiale della Pace, che vuole raggiungere tutti gli uomini e le donne, indipendentemente dalla loro fede o cultura di riferimento.

L’appuntamento è per sabato 1º febbraio alle 21, nell’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco in via Tonale 30, gentilmente concesso dalla Camera di Commercio.

La formula adottata prevede la suddivisione del Messaggio in brevi e veloci battute che tre lettori interpretano, facendole proprie e incalzandosi l’un l’altro nella lettura, come se fossero impegnati in un’animata discussione. La serata sarà arricchita da suggestioni musicali e visive, da una video testimonianza e da alcuni gesti per convertirci alla pace, di fronte alle difficili sfide locali e internazionali che non ci possono lasciare indifferenti.

Inserendosi nel “cammino interreligioso per la Pace” iniziato lo scorso anno con una marcia cittadina, che aveva coinvolto la comunità ortodossa e i giovani di una delle comunità islamiche della città, la serata è rivolta anche agli esponenti di altre confessioni religiose proprio perché Papa Francesco vuole raggiungere con il suo messaggio i leader delle diverse religioni e ogni persona di buona volontà.

L’ascolto condiviso del testo è proposto anche ai rappresentanti della società civile e delle associazioni del territorio perché vorrebbe essere un’occasione cordiale di incontro e di riflessione sui “debiti” che siamo chiamati a riconoscere e a rimettere, per “disarmare il cuore” e per trovare nuove strade per la costruzione della Pace a tutti i livelli.

Al termine della serata verrà assegnato ai partecipanti un piccolo “compito a casa”, che permetterà a chi vorrà di trovarsi di nuovo a condividere, nel dialogo, le riflessioni che il messaggio del Papa avrà sollecitato.

La serata è organizzata dal coordinamento “Pace e Creato” del Decanato di Lecco, all’interno del percorso di preghiera e incontro con i testimoni di Pace di ogni primo giorno del mese, chiamato “Oasi di Pace” e si rivolge anche a tutta la zona pastorale III.