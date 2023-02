BARZIO – Elezioni poco sentite, con molti cittadini che a pochi giorni dal voto ancora non sanno perché ci si debba recare ai seggi e che spesso non sconoscono le modalità per esprimere le preferenze. Anche per questo Valsassinanews ha proposto un dibattito tra candidati di sette liste che concorreranno alla formazione del Consiglio Regionale (qui la scheda “come si vota”). Di seguito una sintesi delle tematiche affrontate mentre resta disponibile su YouTube la registrazione integrale della serata.

Nella sala ‘Pietro Pensa’ della Comunità Montana Valsassina a Barzio gli ospiti del direttore Sandro Terrani sono – in rigoroso ordine alfabetico – Fernando De Giambattista (Forza Italia, già sindaco di Perledo), Riccardo Fasoli (Lista Moratti Presidente, sindaco in carica a Mandello del Lario), Giovanni Galimberti (Movimento 5 Stelle), Mauro Piazza (Lega, consigliere regionale uscente), Pietro Radaelli (Partito Democratico, segretario dei Giovani Democratici di Lecco), Lorenzo Riva (Terzo Polo, imprenditore già presidente Confindustria Lecco-Sondrio) e Giulia Turato (Fratelli d’Italia, avvocato).