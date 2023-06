Le notizie di cronaca sono solite sciogliersi come neve al sole il mese di maggio. Il tempo dell’attenzione con cui le si legge è quello del fotogramma del film della quotidianità del presente. Spesso non c’è un prima e non c’è un dopo. Ma non tutte le notizie sono uguali. Qualcuna, non è sempre solo un evento che nasce e muore.

In questi giorni abbiamo letto della chiusura definitiva della scuola d’infanzia di Maggio. Ma sarà l’unica? Altre nel territorio sono in sofferenza. E dopo la chiusura delle scuole d’infanzia ci sarà di conseguenza la chiusura delle scuole elementari? E cosa vorrà dire la chiusura delle scuole, almeno per le piccole comunità del nostro territorio?