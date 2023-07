L’annuncio odierno di Papa Francesco, di un nuovo concistoro per il prossimo 30 settembre, con la nomina di ventuno nuovi cardinali, contiene una buona notizia per i tanti ex allievi salesiani del nostro territorio.

Forse molti, nel mezzo di importanti cambiamenti nella nostra diocesi, si aspettavano la concessione della berretta cardinalizia anche al nostro Arcivescovo Delpini, ma così, ancora una volta, non è stato.

Per la cattedra cardinalizia di Milano che fu di Carlo Borromeo, del beato Andrea Ferrari, del beato Idelfonso Schuster, del grande Cardinal Martini e di tanti altri vescovi insigniti della dignità cardinalizia, anche oggi si assiste alla fumata nera.