DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE, 63 COMUNI DELLA PROVINCIA PARTECIPANO

LECCO -Consueto incontro annuale con i Comuni del territorio, per presentare l’attività svolta nel 2025 dal Difensore civico territoriale della Provincia di Lecco.

All’incontro hanno partecipato sindaci e amministratori dei Comuni di Colico, Colle Brianza, Dolzago, La Valletta Brianza, Lecco, Lomagna, Monticello Brianza, Rogeno, Valmadrera, Vercurago, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Difensore civico territoriale, l’avvocato Claudia Petta.

“La Provincia di Lecco – ha evidenziato la presidente Hofmann – crede molto nel servizio di difesa civica, perché permette di dare risposte puntuali ai cittadini e aiuta i Comuni a dirimere questioni che possono diventare complicate. Siamo tra le due Province che in Lombardia hanno istituito questo servizio: ciò ci consente di avere tempi di risposta più brevi e di trovare soluzioni condivise, mentre per le altre Province il riferimento è il Difensore civico regionale. Ringrazio i Sindaci per la loro adesione al servizio e invito gli amministratori dei Comuni non ancora convenzionati a valutare l’adesione. Un ringraziamento particolare all’avvocato Petta per le modalità e l’impegno con cui svolge il suo ruolo di Difensore civico e per i risultati raggiunti”.

L’avvocato Petta, dopo aver inquadrato il ruolo e la funzione del Difensore civico territoriale, ha condiviso le tematiche di alcune pratiche trattate e illustrato il metodo di lavoro: “Questo incontro è stato ideato dal precedente Difensore civico, l’avvocato Paola Sgarbi, proprio per rendere nota l’attività svolta da questo istituto, che non solo ha funzione di garanzia e mediazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ma può anche prevenire l’insorgere di controversie, con vantaggi sia per i Comuni che per il cittadino. L’esperienza del primo anno di incarico è stata positiva: ringrazio i Sindaci e gli uffici per la grande competenza dimostrata, la disponibilità e l’impegno finalizzato a voler trovare soluzioni conciliative. Ritengo di grande importanza divulgare il servizio che la Provincia di Lecco mette a disposizione, affinché i cittadini possano usufruire di questa opportunità. Chiedo ai Sindaci un aiuto ed eventuali suggerimenti tesi a far conoscere ai cittadini questo servizio”.

A oggi gli enti convenzionati con la Provincia di Lecco per il servizio del Difensore civico territoriale sono 64, di cui 63 Comuni e una Comunità Montana. Le pratiche trattate nel 2025 sono state 25, 21 delle quali sono state definite e archiviate entro l’anno, le restanti 4 sono in fase di definizione. Sono state trattate e archiviate anche 6 istanze del 2024.

Le pratiche hanno riguardato accesso agli atti, degrado e disturbo alla quiete pubblica nella gestione di un bar, verifica conformità/adeguamento canne fumarie.