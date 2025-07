DIFESA SUOLO: DALLA REGIONE 3,5 MILIONI AL LECCHESE PER INTERVENTI URGENTI

LECCO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi. Il piano prevede uno stanziamento complessivo di 23,29 milioni di euro per la realizzazione di 50 interventi prioritari e strategici sul territorio regionale.

Di questi, 3,5 milioni di euro saranno destinati alla provincia di Lecco per finanziare 8 interventi fondamentali nei comuni maggiormente esposti a frane, allagamenti e dissesti idrogeologici. Nel dettaglio, i finanziamenti riguarderanno: Ballabio (280.000 € per la mitigazione del rischio di crollo massi dal Monte Due Mani), Lomagna (740.000 € per consolidamento spondale e risezionamento alveo del torrente Molgoretta), Missaglia (700.000 € per consolidamento spondale e risezionamento alveo del torrente Lavandaia), Monte Marenzo (200.000 € per opere urgenti in località Ravanaro), Olginate (515.000 € per interventi sul Torrente Greghentino), Santa Maria Hoè (335.000 € per la mitigazione del rischio idraulico in Via del Ponte), Sueglio (200.000 € per regimazione acque in località Sommafiume), Valvarrone (530.000 € per opere di mitigazione del rischio frana in località Bondo). “Questo intervento rappresenta una risposta strategica e mirata alle criticità che interessano il nostro territorio,” ha dichiarato Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. “Si tratta di opere fondamentali, attese da tempo, che ci permetteranno di intervenire su situazioni critiche e di prevenire danni maggiori in futuro”.

L’individuazione degli interventi è avvenuta tramite l’applicativo regionale Opere di Difesa del Suolo – Segnalazioni e Monitoraggio (ODSM), che ha consentito agli enti locali di inserire e aggiornare le proprie istanze. Le segnalazioni sono poi state analizzate dagli Uffici Territoriali Regionali, in sinergia con la Direzione competente e a seguito di sopralluoghi tecnici.

“Regione Lombardia conferma così il proprio impegno concreto nella salvaguardia ambientale e nella tutela della sicurezza dei cittadini, affrontando con azioni mirate le emergenze del territorio e promuovendo un efficace adattamento al cambiamento climatico”, ha concluso Piazza.