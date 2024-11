DIFESA DEL SUOLO: OLTRE UN MILIONE DI € PER INTERVENTI NEL LECCHESE

MILANO – La Giunta regionale ha approvato il Programma 2024-26 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo. Con questa misura sono perseguite finalità di difesa del suolo a tutela della popolazione e delle infrastrutture strategiche, riservando prioritariamente quota parte delle risorse disponibili per il completamento del finanziamento di interventi già avviati con precedenti Programmi e selezionando quelli ritenuti maggiormente necessari e urgenti.

Si tratta di 33 interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico prioritari nel territorio lombardo finanziabili con la somma complessiva di € 18.592.353. Tra gli interventi in provincia di Lecco finanziati con € 1.168.000 le opere di messa in sicurezza della frana della Valle Portola a Monte della Chiesa di Sant’Antonio – Introzzo nel Comune di Valvarrone per l’importo di € 468.000 e l’intervento di messa in sicurezza della scarpata a margine stradale in località Mongodio nel comune di Nibionno – lotto 1 per l’importo di € 700.000.

L’obiettivo di Regione Lombardia è di aumentare la sicurezza e la resilienza del territorio, rafforzare le azioni di adattamento al cambiamento climatico e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali. La priorità è mettere in sicurezza il territorio e grazie a questi contributi saranno realizzabili importanti interventi. “Il dialogo costruttivo e continuo con i sindaci del territorio mi ha permesso di tenere sempre monitorate le necessità e priorità di intervento, nei limiti delle capacità di bilancio regionale. Ringrazio l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi per il forte segnale di vicinanza alle comunità interessate e per le risposte concrete alle richieste dei territori” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.