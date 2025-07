DIFESA SUOLO E RISCHI IDROGEOLOGICI: 3,5 MILIONI DALLA REGIONE PER LECCO

MILANO – Regione Lombardia ha approvato il Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici, finanziando 8 interventi sul territorio provinciale per complessivi 3,5 milioni di euro.

La Provincia di Lecco sarà ente attuatore dell’intervento a Lomagna, proposto dall’Ufficio territoriale regionale, che prevede il “consolidamento spondale e risezionamento alveo del torrente Molgoretta in fregio alla Sp 55”, per complessivi 740.000 euro. Nelle prossime settimane verrà definito lo schema di convenzione da sottoscrivere con le modalità di erogazione del finanziamento e successivamente i tempi e le modalità di realizzazione dell’intervento.

Un altro progetto che riguarderà indirettamente la Provincia di Lecco è quello a Olginate, con la “messa in sicurezza dell’alveo del torrente Greghentino a valle della Sp 72”, per complessivi 515.000 euro.

“Ringraziamo Regione Lombardia per la costante attenzione al nostro territorio, che permetterà di finanziare 8 opere fondamentali in zone classificate a rischio nei Piani comunali di protezione civile, perché maggiormente esposte a frane, allagamenti e dissesti idrogeologici – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Leonardo Pasquini – Questi interventi rappresentano una risposta concreta per aumentare la protezione dai dissesti idrogeologici di un territorio particolare dal punto di vista orografico come il nostro, in cui la prevenzione è fondamentale. Un ringraziamento particolare agli enti locali che hanno proposto i vari progetti, rafforzando così tutto il sistema provinciale di protezione civile”.