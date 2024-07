“DIFFAMATO L’EX SINDACO DI MERATE”, CONDANNA A DIRIGENTE SINDACALE

LECCO – Condannato Francesco Scorzelli, dirigente sindacale USB, per aver diffamato l’allora sindaco di Merate Massimo Panzeri. Nel 2020 aveva pubblicato due post sulla sua bacheca Facebook nei confronti dell’ex primo cittadino brianzolo.

Il pubblico ministero Mattia Mascaro ha chiesto la condanna a quattro mesi per il reato di diffamazione, mentre la difesa dell’ex sindaco, rappresentata dall’avvocato Elena Barra, si è associata all’accusa, evidenziando che i post non siano mai stati rimossi, mentre l’avvocato Stefania Scotto, che assiste Scorzelli, ha ricordato che manca la prova che il post fosse stato realmente scritto dall’imputato e non da una delle persone che si occupavano di gestire la bacheca.

Questa mattina il giudice Gianluca Piantadosi ha condannato Francesco Scorzelli a una pena pecuniaria pari a 600 euro, con sospensione condizionale della pena e non menzione, e un risarcimento del danno non patrimoniale per 2.500 euro, e il pagamento delle spese processuali. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni

A.Pa.