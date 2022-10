Piccoli cambiamenti dal 20 dicembre prossimo per chi riceve i canali televisivi dal digitale terrestre. Come comunicato nei giorni scorsi da Confindustria: “I broadcaster associati in Confindustria Radio Televisioni hanno convenuto di avviare le operazioni per la completa dismissione della codifica Mpeg-2 in data 20 dicembre. Dal giorno successivo, in ogni caso sulla tv digitale terrestre, le trasmissioni saranno solo in Mpeg4”.

Nello specifico cosa accade? Al momento alcuni canali vengono ancora trasmessi con il vecchio standard Mpeg2, corrispondono ai numeri dal 501 in poi: sono Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, 20 Mediaset, Focus, Mediaset Cine 34, Iris, TwentySeven, La5, Top Crime, Mediaset Extra e La7. Questi canali vengono trasmessi sia nel vecchio standard Mpeg2 sia nello standard Mpeg4. Dal 20 dicembre i pochi canali in Mpeg2 verranno spenti e saranno visibili solo in Mpeg4. Per capire se serve un Tv o decoder nuovo…