LECCO – Prende parola anche la Provincia di Lecco dopo le dimissioni del Presidente del Cda di Apaf Marco Galbiati.

“La Provincia di Lecco prende atto di questa decisione e ringrazia Marco Galbiati per la disponibilità e l’impegno profuso in questi anni non facili per il Cfpa di Casargo” spiegano la presidente Alessandra Hofmann e il vice presidente e consigliere delegato ai Rapporti con Apaf Mattia Micheli.

“In questa fase la Provincia di Lecco è concentrata nel rispondere alle esigenze degli studenti, delle famiglie e del personale del Cfpa di Casargo, come già dimostrato sia nell’incontro del 27 luglio scorso con i genitori, sia con le recenti decisioni amministrative, prese nell’interesse della nostra azienda speciale e soprattutto dei ragazzi e della loro formazione”.

