DINAMO CULTURALE PORTA A CALOLZIO E LEVATA I FILM DI “IMMAGINI DAL MONDO”

CALOLZIOCORTE – Nell’ambito del Progetto ALERt – notifiche culturali, l’associazione Dinamo Culturale, Circolo Arci Spazio Condiviso, Les Cultures e Associazione Punto a Capo organizzano “Immagini dal mondo”, una serie di appuntamenti cinematografici tra il Circolo Arci di Foppenico, in via Monsignor Piazzi 5, e la palazzina polifunzionale del quartiere Levata, in via Roma 2, San Carlo, Monte Marenzo.

La rassegna si aprirà il 4 luglio alle 21, al Circolo Arci di Foppenico, con “Il paese delle persone integre” di Christian Carmosino (Italia/Burkina Faso, 2022, 106 minuti). La proiezione si terrà alla presenza del regista.

Il secondo appuntamento sarà l’11 luglio, sempre alle 21, al Circolo Arci di Foppenico: verrà proiettato “Il Cerchio”, di Sophie Chiarello (Italia, 2022, 108 minuti).

Il 18 luglio alle 21, presso la palazzina polifunzionale in località Levata a San Carlo, Monte Marenzo, sarà possibile assistere a “Une Jeunesse Italienne”, di Mathieu Volpe (Belgio/Francia/Italia, 2022, 84 minuti).

L’appuntamento finale si terrà il 23 luglio alle 21, presso la palazzina polifunzionale in località Levata, e sarà trasmesso “Il viaggio di Yao”, di Philippe Godeau (Francia, 2018, 103 minuti).

L’ingresso è libero per tutti gli appuntamenti.