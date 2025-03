DIPENDENZE, 675MILA EURO AD ASST LECCO PER LE EQUIPE SPECIALIZZATE

LECCO – “La giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato la sperimentazione di Equipe Specializzate Ospedaliere per le Dipendenze (ESOD) che prevede l’assegnazione di un contributo di 675.000 euro ad ATS Brianza per la realizzazione di una ESOD presso ASST Lecco che istituisce un percorso ospedaliero in reparto dedicato, con un’unità di ricovero per acuti destinata ai pazienti con disturbi correlati all’uso di sostanze.

Le ESOD sono strutture dedicate al trattamento della disintossicazione e alla gestione di situazioni cliniche complesse o atipiche, con un numero di posti letto proporzionato al volume di attività.

La Legge regionale 23/2020 prevede che ogni ATS, nell’ambito del territorio di competenza, costituisca, in accordo, con almeno una ASST, un IRCCS o altro soggetto di ricovero e cura accreditato, una Equipe Specializzata Ospedaliera Dipendenze per il trattamento della disintossicazione e di situazioni cliniche complesse o atipiche, con un numero di posti letto proporzionato al volume di attività complessiva.

Le Equipe Specializzate Ospedaliere per le Dipendenze rappresentano un’iniziativa strategica di Regione Lombardia per potenziare le capacità di trattamento delle dipendenze garantendo interventi tempestivi ed efficaci attraverso un approccio multidisciplinare alla cura delle dipendenze.

Grazie a questa iniziativa, il progetto dell’ATS Brianza contribuirà in modo significativo al miglioramento del trattamento e del recupero dei pazienti” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.