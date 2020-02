LECCO – Si susseguono in queste ore news in merito al Coronavirus con ripercussioni su diversi ambiti della società.

Dalle ultime notizie sullo stato di salute persone a rischio alle informazioni di servizio, in questa pagina costantemente aggiornata troverete tutto ciò che è necessario sapere.

> Clicca per aggiornare

Ore 17.55: Sei tamponi con esito negativo mentre si aspetta l’esito di altrettante analisi. Questa la situazione in Provincia di Lecco comunicata al termine del Comitato per l’ordine pubblico in Prefettura.

Ore 17.35: Attesi in serata gli esiti sui nove tamponi effettuati in Valtellina ai sette compagni di scuola del 17enne ricoverato a Lecco e ai genitori.

Ore 16.44: Resta aperto il Palazzo di Giustizia di Corso Promessi sposi a Lecco.

I magistrati del tribunale cittadino affermano che non è arrivato ancora nessun documento relativo ad eventuali provvedimenti di chiusura o disposizioni per udienze “a porte chiuse”.

Ore 16.35: La Provincia di Lecco ha disposto fino a domenica 1 marzo compresa la chiusura di Villa Monastero e della sala don Ticozzi con la conseguente sospensione di tutti gli eventi/incontri programmati; la chiusura degli edifici scolastici superiori e delle relative palestre scolastiche; la sospensione delle procedure concorsuali e dei corsi programmati.

Tutti gli altri uffici provinciali rimarranno regolarmente aperti.

Ore 16.23 Da Cantù: code in cassa nei supermercati

Ore 16.11: Ricordiamo che le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

– bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

– per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

– per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Ore 16.00: Dogane. Nessun problema alla frontiera con il canton Grigioni.

Ore 15.20: Cambiano gli orari degli autobus con la cancellazione delle corse scolastiche

Ore 15.00. Nonostante il divieto di assembramenti, alle 15 di oggi quella documentata nella foto in basso era la situazione davanti all’Ufficio Passaporti di Lecco in via Leonardo da Vinci.

Ore 14.55: Dal 24 al 28 di febbraio sono annullati tutti gli eventi organizzati dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. Inoltre, al fine di ridurre i tempi di permanenza presso gli sportelli si invita l’utenza ad accedervi esclusivamente per urgenze, e ad utilizzare in via prioritaria i servizi on line (servizionline.co.camcom.it) e il canale contact center al numero 848800949. Per tutte le ulteriori richieste è possibile rivolgersi al centralino (Como: 031 256.111 oppure Lecco: 0341 292.111).

Ore 14.45: Le sedi e i servizi di Cgil, Cisl e Uil di Lecco sono aperte: Consapevoli del ruolo e servizio pubblico e sociale svolto, in questa fase invitiamo le persone a recarsi nelle nostre sedi secondo gli appuntamenti già fissati e per pratiche urgenti.

Ore 14.35: L’Avis scrive ai donatori di sangue: non fermatevi

Ore 14.00: Ai Piani di Bobbio nessuna necessità di isolamento: impianti aperti anche nei prossimi giorni

Ore 12.00: Prime testimonianza da Bellano di truffatori con la scusa del Coronavirus: finti tamponi porta a porta

Ore 11.30: Il punto sanitario nel lecchese: una famiglia isolata in Valsassina, in Brianza studenti dell’agrario di Codogno sotto osservazione.

Ore 10.00: Ats Brianza informa: Per qualsiasi necessità inerente l’ attività del proprio medico di medicina generale o pediatra (visita, prescrizioni, giorni di malattia…) l’accesso all’ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico. Il medico, qualora lo ritenesse necessario, comunicherà all’assistito le modalità di accesso (giorno e ora). Anche per il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è necessario il contatto telefonico prima di recarsi in ambulatorio.

Ore 9.40: In conformità alle disposizioni della diocesi, anche l’appuntamento di lectio divina che doveva svolgersi nella Cappella dell’Ospedale Manzoni a Lecco mercoledì 26 è annullato.

Ore 9.30: La Direzione Regionale Lombardia dell’INPS da lunedì 24 febbraio e sino a nuova comunicazione ha disposto per tutto il territorio della Lombardia la sospensione di tutte le visite mediche presso i centri medico-legali, delle visite medico-fiscali e le attività di relazioni con il pubblico che contemplino il contatto fisico con gli utenti. È possibile rivolgersi al call center 803164 da fisso o 06164164 da cellulare. Sarà attivato un numero dedicato, reso pubblico all’utenza.

Ore 9.00: Dalla Valtellina si attendono i risultati dei tamponi sui ragazzi a rischio contagio

LE DECISIONI DI DOMENICA SERA