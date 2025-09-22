COLICO – Sabato 27 settembre, dalle 10, Azione Lombardia organizza a Colico “Direzione Futuro: un Manifesto per la Lombardia”. Un gruppo di giovani selezionati da tutta la Lombardia si troveranno al Forte Montecchio Nord per scrivere un Manifesto per la Lombardia di domani, su quattro grandi temi: trasporti, salute mentale, salari e partecipazione dei giovani alla politica.
“Organizziamo l’evento proprio a Colico in sostegno dell’appartenenza lecchese della città”, sottolinea la realtà politica …
“DIREZIONE FUTURO”, MANIFESTO DI AZIONE PER LA LOMBARDIA. E SU COLICO…
