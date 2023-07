BARZIO – È aperta la Call for Participants per la terza edizione di Let’s Cooperate – The Way for an Inclusive and Sustainable Society, lo scambio giovanile del programma Erasmus+ che si terrà a Barzio da domenica 20 a martedì 29 agosto 2023.

Dieci giorni in cui 24 giovani da Italia, Spagna, Paesi Bassi e Austria si incontreranno con l’obiettivo di confrontarsi su diritti umani e diritti della terra, scambiarsi buone pratiche e di riflettere su alcuni temi urgenti come diversità, inclusione e sostenibilità ambientale e sociale.