LECCO – L’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Avvocati di famiglia è un’associazione senza fini di lucro, fondata nel 2018, per perseguire il prevalente obiettivo di ricerca e di studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia. Nota con l’acronimo O.N.D.i.F, l’associazione è in continua espansione sull’intero territorio nazionale: proprio in virtù di tale diffusione l’Osservatorio nazionale ha il riconoscimento di “associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale” ai sensi dello Statuto del Congresso Nazionale Forense e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana.

In particolare, lo scorso febbraio è nata la sezione di Lecco, orgogliosamente costituita su impulso dell’avvocato Silvia Natalia Castagna, presidentessa della sezione provinciale, grazie alla collaborazione con i colleghi Alba Chiara Airoldi, Federica Castagnini, Sara Mantegazza, Viviana Marchi, la psicologa Serena Baj e la dottoressa Federica Sciani.

Le sedi provinciali dell’Osservatorio lavorano tra loro in stretta collaborazione, promuovendo iniziative di studio, confronto, dibattito e formazione. L’O.N.D.i.F. ha anche a cuore il costante aggiornamento professionale degli avvocati che lavorano nel settore del diritto di famiglia e dei minori, nonché la formazione specialistica dei propri professionisti iscritti. Infatti l’Osservatorio pubblica, con cadenza quadrimestrale, l’omonima rivista e, con cadenza settimanale, una newsletter relativa alle ultime in materia di famiglia. Inoltre l’associazione propone un proprio programma formativo, accessibile aderendo alla proposta della scuola centrale che ha sede a Roma.

L’O.N.D.i.F. si avvale della collaborazione di istituzioni, enti, pubblici e privati, universitari e non, che si occupano delle problematiche del diritto della persona, dei minori e della famiglia. Si tratta in particolare di strutture organizzative e tecnico scientifiche idonee ad assicurare elevati livelli di qualificazione professionale, curando un continuo e proficuo scambio con la dottrina, la magistratura e tutti gli altri operatori del settore, anche nell’ambito delle scienze psicologiche, mediche, sociologiche ed economiche. Infine l’associazione si impegna nell’organizzare non solo un forum annuale su scala nazionale, ma anche numerosi convegni di competenza territoriale, garantendo così che i propri soci possano riunirsi frequentemente, anche sulle piattaforme telematiche.

In definitiva gli incontri promossi dall’Osservatorio intendono fungere da tavolo di lavoro, in cui i professionisti possano anche cogliere l’occasione per confrontarsi sulle sulle problematiche diffuse e sulle prassi in uso, favorendo lo sviluppo di una progettualità multidisciplinare.

Per poter accedere all’O.N.D.i.F. in qualità di socio ordinario occorre presentare domanda alla sezione di appartenenza (ondiflecco@gmail.com l’indirizzo mail locale), compilando un’apposita scheda on-line o cartacea. L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti all’albo, ai praticanti avvocato, nonché ad altri professionisti, quali ad esempio magistrati, mediatori familiari, coordinatori genitoriali o psicologi: si tratta in generale di figure dedicate quotidianamente alle complesse vicende di carattere familiare, le quali presentano plurime sfaccettature di natura interdisciplinare e che necessitano di una collaborazione continua per poter essere affrontate e risolte costruttivamente.

C.C.