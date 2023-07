CALOLZIOCORTE – Mercoledì 5 luglio, al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, l’ultima giornata del percorso di formazione rivolto alle imprese in tema di inserimenti lavorativi di persone con disabilità, nell’ambito del progetto di rete Supported Employment, coordinato dalla Provincia di Lecco – Collocamento mirato e promosso dagli enti accreditati al lavoro-ambito disabilità iscritti al catalogo provinciale.

Il percorso, iniziato a febbraio a cadenza mensile, ha avuto lo scopo di creare all’interno delle aziende una maggior consapevolezza in relazione alle tematiche della disabilità: sono stati proposti focus sulla normativa e sugli strumenti messi a disposizione dalla legge 68/99 per l’assolvimento degli obblighi, suggerimenti per attivare al meglio il contesto organizzativo verso l’inclusione al fine di tali creare un legame con gli obiettivi aziendali e sono state presentate buone pratiche per gli inserimenti lavorativi. L’ultima giornata formativa, organizzata dalla cooperativa sociale Il Seme, è stata gestita da Consuelo Battistelli, che ricopre il ruolo di diversity engagement partner in una multinazionale.

Per la Provincia di Lecco è intervenuto il consigliere provinciale delegato a Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego Carlo Malugani, che ha concluso i lavori ringraziando in modo particolare le imprese per la partecipazione attiva al percorso: “La Provincia di Lecco sta investendo molte risorse nell’ambito dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e sta lavorando in sinergia con gli attori del territorio per rendere più inclusivo il mercato del lavoro. La rete, composta da partner privati e pubblici, cerca di innescare un cambio di prospettiva: dalla disabilità vissuta come problema da gestire in azienda alla disabilità come valore aggiunto e come risorsa per l’organizzazione, che, pertanto, va riconosciuta e valorizzata come occasione di innovazione per le imprese. Auspico un allargamento significativo di questa rete virtuosa, con il coinvolgimento di altre aziende per offrire occasioni di inserimento lavorativo a un maggior numero di persone”.