DISABILITÀ GRAVI, PIAZZA VS FRAGOMELI: “NESSUN TAGLIO, SOLO POLEMICHE”

LECCO – “Con l’approvazione del programma operativo regionale per il 2024 a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità, Regione Lombardia ha stanziato 13 milioni dal Fondo Sanitario regionale e 14 milioni di risorse proprie, alle quali si aggiunge un impegno per 3,5 milioni ulteriori per la disabilità gravissima misura B1, votato dalla maggioranza del presidente Fontana in sede di approvazione del Bilancio di Previsione con un apposito ordine del giorno”. Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia per la Lega, Mauro Piazza.

“Queste risorse si sommano a quelle statali del Fondo Non Autosufficienza attribuite alla Lombardia. Non c’è stato pertanto nessun taglio di contributi per disabili gravi e gravissimi – contrattacca Piazza – a differenza di quanto ha dichiarato sulla stampa locale il consigliere regionale del PD Gianmario Fragomeli. Al contrario, le risorse complessive per il 2024 sono aumentate rispetto agli anni precedenti, come previsto dal piano nazionale. Un impegno che dimostra l’attenzione di Regione Lombardia per la disabilità e il buon lavoro fatto dall’assessore Lucchini. Il consigliere Fragomeli sta facendo solo inutili polemiche nell’accusare pubblicamente Regione Lombardia di tagli su un tema moto delicato”.

RedPol