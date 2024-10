DISABILITÀ: “UN PERCORSO COMUNE, UN FUTURO ACCESSIBILE PER TUTTI”

LECCO – La Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità (F.A.N.D.) di Lecco invita tutti all’evento “Un Percorso Comune, un futuro accessibile per tutti”, che si terrà sabato 26 ottobre dalle 9 alle 13:15, presso la Sala Casa della Carità, in via San Nicolò 9 a Lecco.

L’iniziativa, promossa dalla F.A.N.D. di Lecco con presidente provinciale Silvano Stefanoni, nasce con l’intento di favorire il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni, le attività produttive e la società civile. Attraverso momenti di confronto e riflessione, si vuole creare le basi per un futuro più accessibile e inclusivo per tutte le persone, indipendentemente dalle loro condizioni.

L’evento si articolerà in diverse sessioni che vedranno la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e imprese del territorio, con l’obiettivo di esplorare soluzioni concrete e innovative per abbattere le barriere, non solo fisiche, ma anche culturali e sociali.

Costruire una società realmente inclusiva richiede l’impegno di tutti. Questo evento rappresenta un’importante occasione per condividere idee, proposte e visioni sul tema dell’accessibilità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutte le persone, garantendo pari opportunità e diritti.