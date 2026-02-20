DISABILITY MANAGEMENT, “IL LAVORO, PONTE TRA FRAGILITÀ E AUTONOMIA”

LECCO – Come anticipato sul nostro quotidiano, alla Casa della Carità di Lecco si è svolto il convegno conclusivo del progetto “Molto in Comune”, percorso promosso dalla Provincia di Lecco per introdurre e rafforzare pratiche di disability management all’interno degli enti locali. L’iniziativa ha coinvolto amministratori, tecnici e operatori dei Comuni, con l’obiettivo di rendere più inclusiva l’organizzazione del lavoro per le persone con disabilità. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati della prima edizione del progetto, che ha messo a disposizione degli enti formazione specifica, consulenze e strumenti operativi per migliorare l’accessibilità – anche digitale e documentale – degli uffici pubblici. Attraverso il lavoro della rete di amministrazioni partecipanti, si è lavorato sia sugli aspetti organizzativi, sia sulla cultura interna degli enti, valorizzando il ruolo del disability manager come figura di supporto stabile.

“Il lavoro, quando non è dato per scontato, non è solo una funzione o una prestazione: è un ponte – ha dichiarato il consigliere provinciale Antonio Pasquini – Un ponte tra la persona e la dignità, tra la fragilità e l’autonomia, tra l’individuo e la comunità. Per chi vive una disabilità, lavorare significa spesso conquistare spazio, riconoscimento, identità. Significa essere parte, non margine”.

Il progetto “Molto in Comune” rappresenta un passo concreto verso una pubblica amministrazione più attenta ai diritti e ai bisogni delle persone con disabilità, capace di coniugare obblighi normativi, qualità del lavoro interno e reale inclusione sociale. Per approfondire contenuti, numeri e sviluppo del percorso è possibile leggere l’articolo pubblicato su Lecco News.

