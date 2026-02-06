DISAGI FERROVIARI TRA LECCO E MILANO: AZIONE INTERROGA IL MINISTRO SALVINI

ROMA – L’onorevole Giulia Pastorella (a destra) e il senatore Marco Lombardo di Azione hanno presentato entrambi un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito ai gravi disagi che continuano a interessare il collegamento ferroviario tra Lecco e Milano. Sin dall’inizio del 2026, i cittadini e la stampa locale hanno segnalato una serie di soppressioni di treni, che hanno messo in difficoltà i pendolari.

Pastorella e Lombardo hanno rimarcato che i problemi, inizialmente giustificati come “tecnici”, hanno portato a conseguenze drammatiche per la mobilità serale. In vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è essenziale che Trenord e le istituzioni preposte garantiscano un servizio ferroviario affidabile e regolare.

Gli onorevoli hanno chiesto al Ministero di chiarire le cause dei disservizi e di sollecitare la Regione Lombardia affinché intensifichi il monitoraggio della qualità del servizio di Trenord. È cruciale che, in un periodo di massima visibilità come quello delle Olimpiadi, i cittadini possano contare su un sistema di trasporti efficiente e capace di rispondere alle esigenze di mobilità.

I parlamentari di Azione “rimangono in attesa di una risposta che possa garantire un adeguato servizio ferroviario, fondamentale per la sicurezza e il benessere dei pendolari”.

RedPol