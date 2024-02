DISAGI PENDOLARI LC-BERGAMO, LA LEGA: “ANCHE A LECCO TAVOLO IN PREFETTURA”

LECCO – “Nelle prossime ore, scriveremo al Prefetto di Lecco Sergio Pomponio per attivare, come a Bergamo, un tavolo in prefettura che coinvolga i comuni lecchesi che riscontrano criticità collegate al potenziamento della linea ferroviaria Lecco – Bergamo e che veda coinvolti tutti gli attori del sistema del trasporto pubblico locale Trenord, Rfi, l’agenzia del Tpl Lecco Como Varese, Provincia di Lecco e Regione Lombardia”. Lo dichiarano i leghisti Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia e il Consigliere provinciale delegato ai rapporti con L’agenzia del TPL lecco-Como-Varese Stefano Simonetti.

Aggiungendo: “In queste ultime ore ci siamo confrontati con i sindaci di Calolziocorte, Paderno d’Adda e Robbiate in merito alle difficoltà riscontrate dagli studenti e pendolari che si muovono da e verso Bergamo. Sono stati fatti degli sforzi di miglioramento grazie al prezioso lavoro di interlocuzione con Trenord e l’assessorato ai trasporti di Regione Lombardia, nelle figure del DG Marco Piuri e dell’assessore Franco Lucente che ringraziamo per il prezioso aiuto, ma è evidente a tutti che serva un luogo formale dove poter rappresentare tutte le istanze dei cittadini del territorio. Per questo, chiediamo al Prefetto di Lecco di replicare il modello del collega di Bergamo che ha costruito una cabina di regia per valutare nuove soluzioni mirate alle esigenze del territorio lecchese e limitare i possibili disagi. Siamo certi che in molti condivideranno questo nostro appello alla concretezza, nell’interesse dei nostri cittadini”.

RedPol