DISAGI SULLA LECCO-TIRANO, IL PD: “TRENORD E ASSESSORATO S’IMPEGNINO”

LECCO – “Speriamo che la convinzione di cui parla l’assessore Lucente sia applicata davvero al problema e soprattutto, come ho invitato più volte durante il mio intervento, trovi riscontro sul territorio. Perché è lì che Regione e Trenord devono affrontare le problematiche della linea Lecco-Colico-Sondrio-Tirano, con i sindaci e gli amministratori locali”, lo dice Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, dopo aver ricevuto risposta alla sua interpellanza, stamattina, in consiglio regionale, dall’assessore ai Trasporti, sul tema ‘Criticità del trasporto pubblico in seguito all’interruzione del servizio ferroviario tra Lecco e Colico‘.

“Ho premesso che sappiamo bene quanto i disagi siano legati ai lavori per le Olimpiadi Milano-Cortina. Per questo abbiamo atteso fiduciosi la fine dei cantieri estivi, senza grandi lamentele. Poi però, finita l’estate, non sono finiti i problemi. Soprattutto i bus sostitutivi non funzionano perfettamente. Non vorremmo che queste Olimpiadi fossero ricordate come un dramma più che come un’opportunità. Ritardi, soppressioni problematiche che si trascinano da anni richiedono un intervento decisivo da Trenord e assessorato e il massimo impegno per pendolari e viaggiatori”, ha spiegato il dem.

“In particolare, ho focalizzato le mie richieste sullo scambio bus sostitutivo treno, visto che il primo spesso arriva in ritardo e il secondo se ne è già andato. Lo stesso Lucente mi aveva precedentemente detto che i treni devono aspettare i bus e la motivazione del traffico che li fa ritardare non era valida, visto che anche sulla strada incombono cantieri di ogni genere. Non possono essere sempre i cittadini a pagare. E Lucente mi ha risposto sull’ultimo episodio specifico, dicendo che Trenord ha valutato più opportuno non far ritardare chi era già sul treno a Lecco per Milano, piuttosto che attendere 40 minuti il pullman“, fa sapere Fragomeli.

“Al di là del caso singolo, vorremmo un impegno maggiore e formale da parte dell’assessore, magari con un confronto sul territorio e con gli amministratori locali. Capisco la risposta di Trenord, per cui chi parte da Lecco e va a Carnate ha diritto ad avere un orario garantito. Qui però parliamo di persone che partono da Tirano, da Sondrio e affrontano viaggi complicatissimi. E lo stesso vale al contrario: se a Milano viene soppresso un treno per la Valtellina, come torna a casa la gente? Capisco anche le Olimpiadi, ma ora servono soluzioni perché stanno per essere traguardate e non ci sono più scuse. Confido, dunque, che la disponibilità dell’assessore Lucente si esprima anche con la presenza ai tavoli territoriali per affrontare i problemi”, conclude il consigliere Pd.