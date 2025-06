DISINFESTAZIONE PER DENGUE A VALMADRERA, TUTTI I DETTAGLI

VALMADRERA – A seguito della segnalazione da parte di ATS Brianza di 2 casi sospetti di febbre da Dengue in persone residenti a Valmadrera, l’amministrazione comunale ha adottato i provvedimenti indicati da ATS in via precauzionale e ha disposto la disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi sia su suolo pubblico che nelle proprietà private, nelle zone individuate nelle planimetrie allegate.

La disinfestazione è disposta per 3 giorni consecutivi.

Le aree interessate sono le seguenti:

– Via S. Martino (solo tratto nell’area delimitata), Via della Pace, Via Concordia (solo tratto nell’area delimitata), Via San Rocco, Via Mons. A. Pozzi (solo tratto nell’area delimitata), Via Mons. G. Parmigiani, Via Salvo D’Acquisto (solo tratto nell’area delimitata), Via IV Novembre (solo tratto nell’area delimitata), Via Casnedi (solo tratto nell’area delimitata), Via Chiari (solo tratto nell’area delimitata);

– Via Manzoni da Piazza Mons. B. Citterio fino all’incrocio con Via Leopardi, Parco di Via Leopardi, Via Campogrande fino all’incrocio con Via San Carlo Borromeo, Via A. Volta, Via del Portico, Vicolo Oscuro, Vicolo Stretto, Via F. Rocca, Via A. Stoppani, Via Fontana, Piazza Fontana, Via Preguda dall’incrocio con Piazza Fontana fino al civico 8, Via G. Parini dall’incrocio con Via Preguda fino al civico 10, Via Sant’Antonio, Vicolo Giusti, Vicolo Magnini, Via Cavour da Piazza Mons. B. Citterio fino al civico 53, Piazza Mons. Bernardo Citterio, Via Roma dall’incrocio con Piazza Mons. Bernardo Citterio fino al civico 12, Via Magistris dall’incrocio con Via Manzoni fino all’incrocio con Via Dell’Asilo, Via San Giuseppe dal civico 18 fino al civico 2 (incrocio con piazza Mons. B. Citterio), Via Caduti per la Libertà dall’incrocio con Via Stoppani fino all’incrocio con Via Belvedere (strada vecchia), Via Caduti per la Libertà dal civico 13 al civico 17.

I provvedimenti adottati, oltre a disporre i trattamenti di disinfestazione, ordinano a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree indicate:

1. di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione, incaricati dal Comune, rispettando le indicazioni che verranno fornite dagli addetti stessi;

2. durante il trattamento, di restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere ciotole, abbeveratoi, ecc. con teli di plastica, raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica;

3. dopo il trattamento, di adottare le seguenti precauzioni:

– utilizzare cortili e giardini (anche privati) dopo almeno 5 ore dal trattamento;

– rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso;

– procedere, con uso di guanti lavabili o da gettare, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento;

– in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.