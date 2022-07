DOMASO – Ricerche in tutto il Lario per un velista tedesco disperso. Salpato giovedì da Domaso in barca a vela, lo sportivo non ha fatto rientro e sono scattate le operazioni. I Vigili del Fuoco nella notte hanno perlustrato via terra e, tramite i mezzi e le squadre nautiche, tutta la superficie del lago. In volo anche l’elicottero di Areu ma senza dare esiti.

Le ricerche proseguiranno nella giornata odierna.