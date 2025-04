DISSERVIZI TRENI SULLA MILANO-TIRANO, “COINCIDENZE NON RISPETTATE A COLICO”

Buongiorno,

Vi scrivo in merito al disservizio creato da Trenord quotidianamente a me e ai tanti viaggiatori della Valchiavenna che utilizzano il treno per recarsi al lavoro, a scuola o all’università a Lecco e Milano.

Ormai quotidianamente assistiamo ai treni provenienti da Milano Centrale e diretti a Tirano che accumulano del ritardo ed arrivano nella stazione di Colico 3/4 minuti dopo la partenza da orario del regionale diretto a Chiavenna e che, molto spesso, non aspetta l’arrivo dei viaggiatori da Milano, ma parte in perfetto orario, costringendo così noi pendolari ad attendere il treno successivo …

