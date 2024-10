DOCENTI ENAIP IN FORMAZIONE A TREVISO: PRENDE FORMA LA ACADEMY TEXA

MONASTIER DI TREVISO (TV) – Prende forma la Academy TexaEdu con Enaip. Dopo l’inaugurazione avvenuta lo scorso 1 ottobre, i docenti tecnici Enaip, professionisti del settore auto, hanno partecipato, il 16 ottobre, alla prima fase di formazione presso la sede Texa di Monastier di Treviso, società specializzata nella progettazione, produzione e vendita di prodotti e servizi per la diagnosi nel settore automotive.

L’Academy prevede una fase di formazione per i docenti che possono così affinare le loro competenze prima di trasferirle ai ragazzi e alle ragazze di Enaip che possono, così, ottenere delle certificazioni Texa.

La delegazione di professionisti composta dai docenti tecnici Diego Crippa, Maurizio Mapelli, Elia Maggi ed Ettore Maroli, guidata da Andrea Donegà e Federica Colombo, rispettivamente direttore Enaip Lecco e Morbegno e coordinatrice responsabile della sede Enaip di Lecco, ha svolto aggiornamenti sul nuovo software di diagnosi, sulla diagnosi e funzionamento degli impianti di climatizzazione negli autoveicoli e di diagnosi e calibrazione dei sistemi di assistenza alla guida – ADAS. Il tutto utilizzando le tecnologie all’avanguardia di Texa e i software che poi verranno usati con gli allievi.

“Per continuare a essere utili ai giovani e alle famiglie che ci scelgono, al territorio e alle imprese dobbiamo continuamente aggiornarci. Farlo sui banchi di Texa è un privilegio che consente di ricevere una formazione immersiva che può contare su software e tecnologie all’avanguardia e su tecnici competenti e preparati. Il settore automotive è attraversato da grandi transizioni tecnologiche: dall’auto interconnessa alla guida autonoma, dai servizi condivisi all’intelligenza artificiale, dal motore elettrico a quello a idrogeno. Cambiamenti che ci impongono continui aggiornamenti per riuscire a trasferire, in tempo reale, le novità ai nostri ragazzi per stare sempre con un passo avanti e per massimizzare le opportunità che, necessariamente, si apriranno nel settore.

L’Academy con Texa rappresenta quindi un salto di qualità dell’offerta formativa di Enaip e, certamente, un modo per investire sui docenti tecnici che sono la colonna portante della nostra realtà e che arricchiscono una squadra di professori appassionata e preparata. Vederli tornare sui banchi di scuola con tanta voglia di aggiornarsi e di mettersi in gioco è una rappresentazione reale dell’amore che hanno per i giovani, per la formazione e per il settore. La formazione proseguirà con altri incontri e seminari.

Completata questa fase, i nostri docenti potranno trasferire conoscenze e competenze alle studentesse e agli studenti che otterranno, così, certificazioni Texa: un bel lasciapassare per entrare da protagonisti nel settore auto. Vogliamo candidarci a diventare un modello di formazione professionale attenta ai giovani, al territorio, all’innovazione e alla cura delle competenze delle persone”, spiega Donegà.

“La nostra volontà è condividere con i ragazzi l’esperienza e gli strumenti che usiamo nelle nostre officine. È chiaro che poterlo fare all’interno di una Academy con Texa aggiunge valore al nostro ruolo e garantisce la possibilità di mettere a sistema i passaggi di competenze che possono essere certificate da un’azienda leader mondiale”, affermano i docenti Enaip.