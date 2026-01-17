DOLOMITI BELLUNESI-LECCO 1-4. TUTTO FACILE A FELTRE PER I BLUCELESTI

FELTRE (BN) – Impegno sul campo della Dolomiti Bellunesi per la Calcio Lecco nella 22esima giornata del campionato di Serie C, girone A. Inaugurato nell’occasione lo stadio Zugno-Tauri, alla presenza del presidente di Lega Matteo Marani. Prima del match un minuto di silenzio per la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.
Si parte con un brivido quando al 2′ Zanellato perde palla, e Romani salva su Olonisakin, che protesta per un presunto fallo. La Dolomiti Bellunesi gioca la card: non c’è nulla. Poco dopo lo stesso Olonosikani impegna Furlan, che para. La Calcio Lecco reagisce e al 13′ passa con un gol di controbalzo da poco dentro l’area di Zanellato.
Gli ospiti non si fermano e al 17′ vanno sul 2-0 grazie a Metlika con un tiro da fuori deviato da Mondonico. Al 32′ siamo 0-3 quando su un cross di Rizzo, Burrai beffa il proprio portiere con un autogol.
Al 35′ cambio obbligato per i padroni di casa: Mazzocco lascia il posto a Brugnolo, mentre al 40′ infortunio alla spalla per Barbini: entra Lattanzio. Nel recupero ammonizione per Sipos, con una card per chiedere il rosso diretto, ma resta il giallo.
La ripresa comincia col poker dei lecchesi, già al sesto minuto: lo serve Rizzo. Al 19′ escono fuori Furrer, Mallamo e Sipos (ammonito) per Pellegrino, Bonaiti, e Basili.
Al 27′ accirciano I padroni di casa su calcio di rigore causato da Tanco su Olonisakin, Dal dischetto Clemenza si fa parare da Furlan, ma Cossalter segna sulla ribattuta. 1-4.
Non succede più niente e dopo quattro minuti di recupero disposti dall’arbitro d’Eusanio termina in trionfo per il Lecco.
RedSpo
–
DOLOMITI BELLUNESI–LECCO 1-4
Primo tempo 0-3
MARCATORI:
Zanellato (LC) 13′ pt, Metlika (LC) 17′ pt, Burrai (DB) 32′ pt autogol, Rizzo (LC) 6′ st. Cossalter (DB) 27′ st.
DOLOMITI BELLUNESI (352): Consiglio; Barbini (43′ pt Lattanzio), Mondonico, Tavanti; Alcides (31′ st Marconi), Cossalter, Burrai, Mazzocco (35′ pt Brugnolo), Mignanelli; Olonisakin, Clemenza (31′ st Petito)
A disposizione Abati, Zecchini, Scapin, Petito, Masut, Toci, Lattanzio, Casanova, Marconi.
Allenatore: Comi (squalificato Bonatti)
LECCO (3421) Furlan; Tanco, Marrone (38′ st Lovisa), Romani; Rizzo (31′ st Anastasini), Zanellato, Metlika, Kritta; Furrer (19′ st Pellegrino), Mallamo (19′ st Pellegrino); Sipos (19′ st Basili).
A disposizione Dalmasso, Constant, Grassini, Alaoui, Ferrini, Mihali, Duca.
Allenatore Valente.
ARBITRO: sig. Francesco d’Eusanio della sez. AIA di Faenza.
SPETTATORI 1.204, 225 i supporter blucelesti