DOLZAGO, DA FORZA ITALIA CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI LUIGI AGLIONI

– DOLZAGO – La comunità politica di Forza Italia “ha appreso con tristezza la notizia della prematura scomparsa del consigliere comunale di Dolzago, capogruppo di minoranza,, amministratore serio e appassionato con il quale sono state condivise alcune battaglie politiche in provincia di Lecco” e per la scomparsa del quale il segretario provinciale di Forza Italia“esprime cordoglio sia nei confronti della famiglia che degli amici di Fratelli d’Italia, nelle cui file militava Luigi Aglioni”.

Anche Marco Formenti, referente dell’area oggionese per Forza Italia così lo ricorda: “con sincera gratitudine e affetto rendiamo omaggio a Luigi Aglioni, figura di riferimento nel centrodestra dolzaghese e uomo che ha saputo incarnare con passione e coraggio i valori dell’impegno civile con la sua disponibilità e determinazione. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze”.

