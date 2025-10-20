DOMANI 49 LAUREE MAGISTRALI AL POLITECNICO DI LECCO

LECCO – Domani, martedì 21 ottobre, al campus del Politecnico di Milano – Polo di Lecco si svolgerà la sessione autunnale delle lauree magistrali. 49 laureandi discuteranno la loro tesi. Ecco l’elenco completo:
- Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura
Shrief Abdelfatah
Un nuovo fronte per Piazzale Loreto a Milano. Il recladding di un edificio per uffici.
Martina Auricchio
Design for Circularity. Development of circular solutions and DfD principles in building project: case study of the European Library in Milan
Louis-Enguerrand Francois Albert Ausset
Recupero della cite SNCF: Studio e applicazione di prodotti innovativi per il rivestimento di facciata dell’involucro edilizio nel recupero
Martina Bergamin
C.A.V.A. Ponte Rosso: Cultura, Ambiente, Valorizzazione e Accoglienza della comunita’. Recupero della cava di Tonalite dell’Adamello in Val di Genova, con un edificio polifunzionale tra natura e inclusione sociale
Giulia Colpani
L’ISOLA DI CARTA
Emanuele Grassi, Angeles Maria Lavagnini
rimARGINarE: studio e riqualificazione del sistema territoriale di Valle della Vettabbia e progettazione di un Resilience hub a Milano Chiaravalle
Nicoletta Imperiale, Rossella Macdonald
BIOPhilly Resilience Hub: Applying Open Building principles for an adaptable community center in the Lower South district of Philadelphia
Azzurra Lo Presti
LinKS – Riconnessioni urbane a Citta’ del Capo. Un approccio parametrico multiscala per lo studio degli spazi di contatto nell’epoca post-apartheid di Mitchells Plain: dalla citta’, alla township, all’edificio
Michele Magni
Visioni per la didattica – Progettare il nuovo polo scolastico di Caravaggio (BG).
Antonio Mauro
Conservazione, riuso e valorizzazione del Tempio Crematorio del Cimitero Monumentale di Milano
Lorenzo Spaiani
City Life Hub – Proposta per la progettazione di edifici alti con l’interazione fra protocollo Active House e modellazione BIM 6D
- Corso di Laurea in Mechanical Engineering
Matteo Biatta
Hyperspectral Imaging for Moisture Analysis
Claudio Biffi
Development of an Integrated Method for Measuring Rolling Resistance of Bicycle Track Tyres through Laboratory and On-Track Testing
Davide Butti
A non-contact measurement system for in-line inspection of steel wire
Paolo Vittorio Ceresa
Experimental Analysis of the Oil Flows in a Single-Stage Jet-Lubricated Spur Gear Transmission
Alessandro Gandin
Thermomechanical design of high power frequency selective surfaces
Davide Maggi
4-Point Contact Slewing Bearings: Development of a dynamic model variant and experimental validation campaign
Alessandro Riva
Development of an Efficient Railway Inspection Method Using Drone-Based Photogrammetry
Marco Sangalli
Caleotto new Garret line: thermal modeling and characterization of wire rod mechanical properties
Luca Stefanoni
Structural crack detection with traditional vision and AI: from image processing to drone-based real-world applications
Haochen Yang
obstacle avoidance for redundant manipulators via indirect adaptive control based on surrogate models with real-time null-space reconfiguration
- Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation
Arash Eisazadeh
Optimal sensor placement for structural health monitoring of communication towers
Mostafa Biglarfadafan, Seyedamir Alavi
Integrated assesment of UHI, land use, population density, and industry impacts on water pollution
Mohammadreza Halakouei
Review of analytical models and simulations of pedestrian behavior in open or confined spaces in normal and emergency situations
Ani Kantaria
Turning Data into Action: an Advanced Information System for Disaster Damage and Loss Management – The 2023 Lombardy Storm Case Study
Zhengyun Ke
Pulse-echo inspection of post-tensioning cables
Pouyan Meshkinfam
A Simplified Constitutive Modeling Framework for Rockburst Analysis
Seyed Mehdi Nabavi
Numerical Simulations of Open-Channel Flows Based on Volume-Of-Fluid Method
Saeed Roozbeh
A remote sensing-based approach to retrieve air temperature for evapotranspiration modelling: An application over western US
Saba Sayad
A Numerical Approach for the Analysis of Deep Tunnels in Fire Conditions
Arvan Sedighzadeh
Truss Structure Optimization via Hierarchical Tree Search
- Corso di Laurea in Architectural Engineering
Morvarid Abbasi, Nasrin Mehmannavaz
Guidelines for revitalizing unused buildings in vione using suitable timber construction technologies. Fostering codividuality and promoting slow tourism
Ozlem Akin, Ecemirem Kilinc
Daylight-Driven Parametric Optimization of High-Rise Enevelopes: Application to the recladding of Tour Montparnasse in Paris
Kamand Behkish, Parastoo Khanmohammadighasemabadi
Scalo Lambrate Regeneration
Nazerke Bekmukhamed, Bolat Kamaliyev, Zhamigat Suleimen
Resilient Astana: A Multi-Scalar Nature-Based Strategy Centered on the Kishi Taldykol Lake System
Firuzezeynep Budak, Busra Kayalar
DAYLIGHT PERFORMANCE ASSESSMENT OF ADAPTIVE FACADE LOUVERS WITH BIPV INTEGRATION
Sarah Karam, Benedetta Marando
Bee-yond Ispra: A strategic intervention for the city of Ispra through IMM and NBS
Justine Lucie Lecarme, Sarah Morgane Robert
Corrosion behaviour of rebars in concrete made with Recycled Asphalt Aggregates (RAP)