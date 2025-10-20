DOMANI 49 LAUREE MAGISTRALI AL POLITECNICO DI LECCO

LECCO – Domani, martedì 21 ottobre, al campus del Politecnico di Milano – Polo di Lecco si svolgerà la sessione autunnale delle lauree magistrali. 49 laureandi discuteranno la loro tesi. Ecco l’elenco completo:

  • Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Shrief Abdelfatah

Un nuovo fronte per Piazzale Loreto a Milano. Il recladding di un edificio per uffici.

Martina Auricchio

Design for Circularity. Development of circular solutions and DfD principles in building project: case study of the European Library in Milan

Louis-Enguerrand Francois Albert Ausset

Recupero della cite SNCF: Studio e applicazione di prodotti innovativi per il rivestimento di facciata dell’involucro edilizio nel recupero

Martina Bergamin

C.A.V.A. Ponte Rosso: Cultura, Ambiente, Valorizzazione e Accoglienza della comunita’. Recupero della cava di Tonalite dell’Adamello in Val di Genova, con un edificio polifunzionale tra natura e inclusione sociale

Giulia Colpani

L’ISOLA DI CARTA

Emanuele Grassi, Angeles Maria Lavagnini

rimARGINarE: studio e riqualificazione del sistema territoriale di Valle della Vettabbia e progettazione di un Resilience hub a Milano Chiaravalle

Nicoletta Imperiale, Rossella Macdonald

BIOPhilly Resilience Hub: Applying Open Building principles for an adaptable community center in the Lower South district of Philadelphia

Azzurra Lo Presti

LinKS – Riconnessioni urbane a Citta’ del Capo. Un approccio parametrico multiscala per lo studio degli spazi di contatto nell’epoca post-apartheid di Mitchells Plain: dalla citta’, alla township, all’edificio

Michele Magni

Visioni per la didattica – Progettare il nuovo polo scolastico di Caravaggio (BG).

Antonio Mauro

Conservazione, riuso e valorizzazione del Tempio Crematorio del Cimitero Monumentale di Milano

Lorenzo Spaiani

City Life Hub – Proposta per la progettazione di edifici alti con l’interazione fra protocollo Active House e modellazione BIM 6D

 

  • Corso di Laurea in Mechanical Engineering

Matteo Biatta

Hyperspectral Imaging for Moisture Analysis

Claudio Biffi

Development of an Integrated Method for Measuring Rolling Resistance of Bicycle Track Tyres through Laboratory and On-Track Testing

Davide Butti

A non-contact measurement system for in-line inspection of steel wire

Paolo Vittorio Ceresa

Experimental Analysis of the Oil Flows in a Single-Stage Jet-Lubricated Spur Gear Transmission

Alessandro Gandin

Thermomechanical design of high power frequency selective surfaces

Davide Maggi

4-Point Contact Slewing Bearings: Development of a dynamic model variant and experimental validation campaign

Alessandro Riva

Development of an Efficient Railway Inspection Method Using Drone-Based Photogrammetry

Marco Sangalli

Caleotto new Garret line: thermal modeling and characterization of wire rod mechanical properties

Luca Stefanoni

Structural crack detection with traditional vision and AI: from image processing to drone-based real-world applications

Haochen Yang

obstacle avoidance for redundant manipulators via indirect adaptive control based on surrogate models with real-time null-space reconfiguration

 

  • Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Arash Eisazadeh

Optimal sensor placement for structural health monitoring of communication towers

Mostafa Biglarfadafan, Seyedamir Alavi

Integrated assesment of UHI, land use, population density, and industry impacts on water pollution

Mohammadreza Halakouei

Review of analytical models and simulations of pedestrian behavior in open or confined spaces in normal and emergency situations

Ani Kantaria

Turning Data into Action: an Advanced Information System for Disaster Damage and Loss Management – The 2023 Lombardy Storm Case Study

Zhengyun Ke

Pulse-echo inspection of post-tensioning cables

Pouyan Meshkinfam

A Simplified Constitutive Modeling Framework for Rockburst Analysis

Seyed Mehdi Nabavi

Numerical Simulations of Open-Channel Flows Based on Volume-Of-Fluid Method

Saeed Roozbeh

A remote sensing-based approach to retrieve air temperature for evapotranspiration modelling: An application over western US

Saba Sayad

A Numerical Approach for the Analysis of Deep Tunnels in Fire Conditions

Arvan Sedighzadeh

Truss Structure Optimization via Hierarchical Tree Search

 

  • Corso di Laurea in Architectural Engineering

Morvarid Abbasi, Nasrin Mehmannavaz

Guidelines for revitalizing unused buildings in vione using suitable timber construction technologies. Fostering codividuality and promoting slow tourism

Ozlem Akin, Ecemirem Kilinc

Daylight-Driven Parametric Optimization of High-Rise Enevelopes: Application to the recladding of Tour Montparnasse in Paris

Kamand Behkish, Parastoo Khanmohammadighasemabadi

Scalo Lambrate Regeneration

Nazerke Bekmukhamed, Bolat Kamaliyev, Zhamigat Suleimen

Resilient Astana: A Multi-Scalar Nature-Based Strategy Centered on the Kishi Taldykol Lake System

Firuzezeynep Budak, Busra Kayalar

DAYLIGHT PERFORMANCE ASSESSMENT OF ADAPTIVE FACADE LOUVERS WITH BIPV INTEGRATION

Sarah Karam, Benedetta Marando

Bee-yond Ispra: A strategic intervention for the city of Ispra through IMM and NBS

Justine Lucie Lecarme, Sarah Morgane Robert

Corrosion behaviour of rebars in concrete made with Recycled Asphalt Aggregates (RAP)