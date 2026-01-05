DOMANI A CALOLZIO IL CORTEO STORICO DELLA VAL SAN MARTINO

CALOLZIOCORTE – Domani, 6 gennaio, Calolziocorte ospiterà la XXVI edizione del Corteo Storico della Valle San Martino, un appuntamento ormai tradizionale che celebra la storia e le radici culturali del territorio. L’evento, organizzato con il patrocinio della Città di Calolziocorte dalla Pro Loco e dall’Unità Pastorale, vedrà la partecipazione di oltre 300 figuranti, pronti a riportare in vita atmosfere e personaggi del passato.

Il ritrovo è fissato alle 15 presso Villa de Ponti, da cui partirà il corteo. Il percorso attraverserà le vie principali della città: Via Galli, Corso Dante, Largo Garibaldi, Piazza Vittorio Veneto, Via Martiri della Libertà e Via XXIV Maggio. Sarà un itinerario suggestivo che permetterà a cittadini e visitatori di immergersi in una rievocazione storica unica nel suo genere.

Il Corteo Storico rappresenta un momento di aggregazione e condivisione per tutta la comunità, un’occasione per riscoprire le tradizioni e valorizzare il patrimonio culturale della Valle San Martino. L’invito è rivolto a tutti: famiglie, appassionati di storia e curiosi che desiderano vivere un pomeriggio speciale all’insegna della cultura e della memoria.