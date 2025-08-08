DOMANI A CARENNO IN SCENA “NOVECENTO” DI BARICCO

CARENNO – Sabato 9 agosto alle 21, nell’ambito della rassegna teatrale amatoriale organizzata da Fita Lecco Como con il contributo del Comune, della Parrocchia e della compagnia teatrale I Teatranti di Carenno, il palcoscenico del Cineteatro San Pio X di Carenno si illumina con Novecento, celebre monologo di Alessandro Baricco, portato in scena dalla Compagnia Filodrammatica Orenese nella raffinata interpretazione di Fabrizio Perrone.

Un viaggio poetico e struggente nella vita di Danny Boodman T. D. Lemon Novecento, il leggendario pianista nato e vissuto su una nave, senza mai mettere piede sulla terraferma. Un personaggio sospeso tra realtà e mito, raccontato con delicatezza, ironia e intensità in un’interpretazione capace di commuovere e affascinare.

Fabrizio Perrone, con la sua presenza scenica elegante e misurata, restituisce tutta la magia del testo di Baricco, accompagnando lo spettatore tra le note del jazz e i pensieri più profondi dell’animo umano. Una performance che ha già conquistato il pubblico in numerose repliche e che promette di regalare emozioni indimenticabili anche nella cornice di Carenno.

L’ingresso è libero.