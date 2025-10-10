DOMANI A VERCURAGO SI PARLA DI TROMBOSI CON LIDIA ROTA VENDER

VERCURAGO – Sabato 11 ottobre alle 19 si tiene il primo “Incontro con lo Specialista”, una serie di conferenze pensate e organizzate da AVIS Vercurago con l’obiettivo di permettere alla popolazione di conoscere meglio il proprio corpo mediante approfondimenti con medici ed esperti. Appuntamento al Salone all’ultimo piano dell’Oratorio S. G. Bosco di Vercurago.

Sarà ospite Lidia Rota Vender, ematologa molto stimata e conosciuta, nonché presidente di “ALT” (Associazione per la lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari – Ente Filantropico). Con lei si parlerà di sangue e in particolare di trombosi. Un tema che merita di essere approfondito in quanto se ne parla ancora troppo poco, nonostante i problemi cardio-circolatori siano la principale causa di morte nel mondo. Ancor prima del cancro.

I coaguli che si possono formare all’interno dei nostri vasi sanguigni vanno a ostacolare il normale flusso del sangue, un liquido prezioso che trasporta nutrienti, anticorpi, piastrine e soprattutto ossigeno ai nostri organi e tessuti. Ma cosa succede quando questo flusso viene interrotto? Inevitabilmente si va incontro alla necrosi di alcuni organi fondamentali per la nostra vita come il cuore, i polmoni, il cervello. La trombosi quindi è la causa di infarti, embolie, ICTUS e quello che purtroppo non sappiamo è che colpisce tutti, indistintamente. Neonati, anziani, giovani sportivi, fumatori incalliti, persone allettate per un intervento, ragazze che assumono la pillola, donne in gravidanza.

Lo scopo dell’incontro è quello di dare l’opportunità alle persone di conoscere le cause e le cure della trombosi, ma soprattutto riconoscerne i sintomi per intervenire tempestivamente e salvare la nostra vita o quella di chi ci sta accanto. Pochi minuti in caso di infarto o ICTUS possono davvero fare la differenza.

