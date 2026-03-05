DOMANI AL ‘ROTA’ DI CALOLZIO SI APRE “PARI PAROLE”: “AMARE SENZA FAR MALE”

CALOLZIOCORTE – Prenderà il via giovedì 6 marzo alle 20.30 presso l’Istituto Rota di Calolziocorte il primo appuntamento di “Pari Parole”, il ciclo di incontri dedicato ai temi delle relazioni, dell’identità e della violenza di genere che vede protagonisti gli studenti di diversi istituti del territorio.

La serata inaugurale, dal titolo “Amare senza far male: rispetto, emozioni e libertà”, sarà dedicata al tema dell’amore e delle relazioni tra giovani, affrontato attraverso il linguaggio diretto e autentico delle nuove generazioni.

L’amore ha tante forme, dinamiche differenti e ad ogni sguardo viene vissuto con gioia, dolore, passione e rinnovate energie. Ma è anche in nome dell’amore che, talvolta, si possono generare atteggiamenti possessivi, violenti o irrispettosi. La serata si muoverà proprio sulle onde delle relazioni e delle definizioni: sulle esperienze personali e su cosa significhi davvero rispettare l’altro all’interno di un rapporto.

Saranno ragazze e ragazzi degli istituti coinvolti ad accompagnare il pubblico dentro il loro mondo emotivo e sentimentale, guidando il confronto attraverso domande, riflessioni, giochi e testimonianze. A dialogare con loro ci saranno due operatrici di Telefono Donna Lecco, che porteranno uno sguardo professionale sul tema delle relazioni e della prevenzione della violenza di genere. La serata sarà inoltre aperta ai contributi e alle domande del pubblico presente.

L’incontro potrà essere seguito in presenza presso l’Istituto Rota di Calolziocorte (Via Lavello 17) oppure online in diretta streaming dalle 20.30 alle 22 al seguente link: https://www.youtube.com/@istitutosuperiorelorenzoro6184

Un’occasione di confronto aperto alla cittadinanza, per ascoltare il punto di vista dei giovani su uno dei temi più importanti e delicati della nostra società.