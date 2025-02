DOMANI CELLULA COSCIONI IN PIAZZA PER LA “PMA PER TUTTE”

LECCO – Questo weekend la Cellula Coscioni Lecco sarà in piazza con “PMA per tutte“, una campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema della Procreazione Medicalmente Assistita, con l’obiettivo di chiedere al Parlamento la cancellazione dei divieti discriminatori e garantire l’accesso alla fecondazione assistita a tutte le persone, indipendentemente dal loro stato civile.

Oggi, in Italia, molte donne singole che vogliono diventare madri si trovano davanti a una legge che glielo impedisce: la legge 40 del 2004, infatti, vieta a persone singole e a coppie dello stesso sesso di accedere alla procreazione medicalmente assistita. Questo divieto spinge molte donne ad andare all’estero per accedere alla fecondazione assistita, rendendo di fatto questo percorso accessibile solo a chi ha le risorse economiche necessarie, creando un’ulteriore discriminazione sociale. Sul divieto di accesso alle tecniche di PMA, previsto dalla legge 40, il prossimo 11 marzo si terrà anche un’udienza della Corte costituzionale.

L’appuntamento lecchese di raccolta firme è in agenda per sabato 1º marzo, dalle 14 alle 17, in Piazza Garibaldi.