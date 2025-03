DOMANI IL CARNEVALONE: LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

LECCO – Ricco il calendario eventi per la giornata del Carnevalone in programma per questo sabato 8 marzo: si parte con la consueta sfilata dei carri alle 14.30 con partenza da piazza Cappuccini e arrivo finale alla Piccola, alle 16 in piazza Cermenati si svolgeranno le premiazioni dei gruppi mascherati, alle 18 verrà presentato il libro “La prima regina” di Alessandra Selmi in collaborazione con la Libreria Volante e, come momento conclusivo, la band Grace & the Soul Machine si esibirà in concerto alle 21 in piazza Cermenati, chiudendo così la giornata del Carnevalone.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’intera giornata è previsto dalle 14 di sabato 8 marzo all’1 di domenica 9 marzo il divieto di vendere per asporto bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici, nonché di introdurre contenitori di vetro o di metallo e bombolette di spray urticante nelle seguenti aree: piazza Cappuccini, viale Turati, via Grassi, Largo Montenero, via Volta, via Montello, Piazza Diaz, via Sassi, via Marco D’Oggiono, viale Dante, piazza Manzoni, corso Martiri, via Amendola, piazzale Cassin, via Raffaello, via Cantù’, via Nullo, Lungolario Isonzo, riva Martiri delle Foibe, largo Europa, vicolo della Torre, via Sauro, via Cornelio, via Tommaso Grossi, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, vicolo Torchio, vicolo Granai, piazza Manzoni, viale Dante, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via Fratelli Cairoli, via Cavour, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo, via Anghileri, piazza Santa Marta, via Bovara, via San Nicolò, vicolo Aronne Cima, via Parini, via Petro Nava, via Nino Bixio, via Malpensata, via Sirtori, via Torre Tarelli, Lungolario Cesare Battisti, piazza Stoppani, Lungolario Cadorna, Lungolario Piave e Lungolario 4 Novembre. A questo collegamento l’ordinanza sindacale completa.

Previsto il divieto di transito veicolare dalle 8 alle 15 in via De Gasperi eccetto veicoli autorizzati logistica manifestazione e dalle 14 alle 16.30 nelle seguenti vie: piazza Cappuccini, viale Turati, via Col Di Lana nel tratto compreso tra viale Turati e via Grassi, via Grassi, largo Montenero, via Volta, via Montello, piazza Stazione, piazza Diaz, via Sassi, via Marco D’Oggiono, viale Dante, piazza Manzoni, corso Martiri nel tratto tra piazza Manzoni e via Amendola, via Amendola nel tratto tra corso Martiri e piazzale Cassin; dalle 16 alle 17.30 e dalle 20.30 dell’8 marzo all’ 1 del giorno 9 marzo in piazza Cermenati e Lungolario Isonzo eccetto veicoli autorizzati logistica manifestazione ed accesso parcheggi di via Nazario Sauro e di via Nullo.

È istituito, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 alle 15 in via De Gasperi dal civico 17 a via Santo Stefano eccetto veicoli autorizzati logistica manifestazione e dalle 10 alle 16.30 nelle seguenti vie: piazza Cappuccini su ambo i lati, via Sassi spazi disabili, via Marco D’Oggiono lato civici dispari, viale Dante da via Ghislanzoni a via Digione.

Previsti il divieto di attraversamento della sede stradale da parte dei pedoni al transito dei carri e l’installazione di sbarramenti alle intersezioni stradali quale protezione del pubblico e partecipanti alla sfilata e all’evento musicale. Ordinanza viabilistica completa a questo collegamento.

Si segnala, inoltre, la chiusura anticipata del mercato cittadino alle 13, secondo quanto previsto da questa determina.